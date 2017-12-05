الزكاة والدخل تقر تطبيق ضريبة على جميع السيارات

عادل الحربي(صدى):

أقرّت هيئة الزكاة والدخل، تطبيق ضريبة على جميع السيارات التي ستباع من خلال المعارض، بدءا من مطلع يناير 2018.

ويأتي ذلك في إشارة إلى شمول جميع السيارات الجديدة إلى جانب المستعملة، حيث تشمل الضريبة بالنسبة للمستعملة ” عمولة الوسطاء ” فقط (طالع: احتساب ضريبة عند عملية شراء سيارة مستعملة.. تعرّف كيف؟).

جاء ذلك ردا على سؤال أحد العملاء لحساب ” ضريبة القيمة المضافة ” التابع لهيئة الزكاة، منذ مساء أمس الاثنين (الساعة 7:13)، حيث قال في سؤاله: ” بالنسبة للسيارات الموجودة عند المعارض من قبل 2018، هل يحق للمعرض فرض ضريبة على الزبون لتك السيارات بعد 2018؟ ” .

وجاء الرد بعد أكثر من 21 ساعة، عند الساعة 4:31 بعد عصر اليوم الثلاثاء، ليشير إلى شمول الضريبة على جميع السيارات المعروضة، كما يلي: ” عزيزي العميل، بخصوص استفساركم عن فرض الضريبة على السيارات، فإن جميع السلع التي سوف يتم بيعها بعد 01/01/2018 خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% ” .