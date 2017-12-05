الأمين العام لمجلس التعاون: رؤية الملك سلمان وضعت أسس التكامل بين دول الخليج

نايف السالم(صدى):

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني، أن رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وضعت الأسس اللازمة لاستكمال التعاون بين دول مجلس التعاون، مشددا على ضرورة الوصول للوحدة الاقتصادية والتنموية، التي أقرها المجلس الأعلى عام 2015.

وأضاف ” الزياني ” ، خلال الجلسة الختامية العلنية لقمة مجلس التعاون الخليجى، أنه تم بحث استكمال خطط التعاون العسكري والاقتصادي والأمني من خلال الخطط، التي أقرها المجلس الأعلى للتعاون الخليجي، مشددًا على أهمية دور مجلس التعاون الخليجي، وأنه قطع خطوات مهمة نحو تحقيق التكامل في دول الخليج.

وانطلقت اليوم الثلاثاء، بـ ” قصر بيان ” بالكويت أعمال الدورة الـ38 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وبحضور قادة وممثلى دول مجلس التعاون.