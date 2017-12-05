بالصور.. التجارة تتفاعل مع شكوي مواطن وتضبط سلع تحوي حشرات

حمود العنزي(صدى):

تفاعلت وزارة التجارة والاستثمار اليوم الثلاثاء، مع شكوى مواطن ضد سميد في كارفور القصر لا يوجد عليه تاريخ ويوجد بداخله حشرات.

وأعلنت التجارة عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” نشكرك لتعاونك معنا، تمت مباشرة بلاغك وضبط مخالفة غش تجاري لوجود حشرات في المنتج ، وتم مصادرة الكميات واتلافها واستدعاء المنشأة لإكمال الاجراءات النظامية لإيقاع العقوبات بحقهم ” .

كما نشرت الوزارة، صور لمباشرة رجال الرقابة لبلاغكم وضبط المنتج.