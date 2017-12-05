بالصور.. التجارة تتفاعل مع شكوي مواطن وتضبط سلع تحوي حشرات
تفاعلت وزارة التجارة والاستثمار اليوم الثلاثاء، مع شكوى مواطن ضد سميد في كارفور القصر لا يوجد عليه تاريخ ويوجد بداخله حشرات.
وأعلنت التجارة عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” نشكرك لتعاونك معنا، تمت مباشرة بلاغك وضبط مخالفة غش تجاري لوجود حشرات في المنتج ، وتم مصادرة الكميات واتلافها واستدعاء المنشأة لإكمال الاجراءات النظامية لإيقاع العقوبات بحقهم ” .
كما نشرت الوزارة، صور لمباشرة رجال الرقابة لبلاغكم وضبط المنتج.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 23592 ] نشر منذ 53 دقيقة
مطعم ف الشرايع جهةمخطك٦٤
مصورين فيه مقطع يطبخ طماط فاسد
تفاعلتوا وقفلتوه يوم
رحت الصباح لقيت العامل مقفل ع نفسه ويشتغل جوه
يطبخ
قلت له كيف كذا!
قال لي معليك يعمي بكرة نفتح رسمي
وفعلآ فتح ثاني يوم