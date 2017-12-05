أمير الكويت: نعمل على تعميق التنسيق الخليجي لمواجهة التحديات

قال الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، إن دول الخليج تعمل على تعميق التنسيقق الخليجي في الوقت الراهن، وذلك لمواجهة التحديات الحالية في منقطة الشرق الأوسط برمتها.

كانت أعمال القمة الخليجية الـ38، انطلقت في الكويت، مساء الثلاثاء، برئاسة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، وبحضور الوفود الخليجية.

يذكر أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حضر هذه القمة رفقة ممثلي الدول الخليجية، وذلك وسط غياب تام لزعماء دولهم.