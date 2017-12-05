” الفيفا ” تسحب صلاحيات قطر من تنظيم المونديال وتكلف 3 دول أخرى

ماجد محمد(صدى):

حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم أمره فيما يتعلق بابعاد قطر عن استقبال مونديال 2022 وإنهاء صلاحياتها المتعلقة بهذا النشاط بعدما تبين من التحقيقات ثبوت جرائم رشوة مالية وفساد جرت لاختيار الدوحة لاستضافة بطولة كأس العالم بها .

كما طلب ” الفيفا ” من عدد من الدول أن تستعد لترشيحها إلى تنظيم كأس العالم 2022 ، والتي تمثلت في المكسيك وكندا و أمريكا ، وفقاً لما ذكرته صحيفة ” ريكورد مكسيكو ” الأجنبية .

ووقع الاختيار على هذه الدول الثلاث كونها كانت مرشح قوي لتنظيم بطولة كأس العالم لعام 2026 إلا أن الاتحاد منحها صلاحيات تنظيم المونديال في 2022 كبديل عن طريق ملف مشترك ، حيث يأتي هذا الطلب كتمهيد مبدئي للإعلان عن سحب التنظيم من قطر بعد أن أثيرت الشكوك حوله فيما يتعلق باتهامات وتجاوزات مالية كانت السبب الرئيسي في اختيار الدوحة لاستقبال البطولة في ملعبها .