‬‬فيديو مؤثر للرئيس اليمني صالح وهو يتحدث عن الموت

فهمي محمد(صدى):

تداول انصار الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤثر بعد مقتله على يد المسلحين الحوثيين، أمس الأثنين.

ويظهر مقطع الفيديو، قديم، حيث أنه تم تسجيله اثناء القاء صالح محاضرة على ضباط في الجيش، وهو يتحدث عن الدنيا الفانية , والموت .

ويذكرأن حزب المؤتمر الشعبي العام، أعلن امس، الأثنين، عن مقتل الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح.