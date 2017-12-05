فيديو مؤثر للرئيس اليمني صالح وهو يتحدث عن الموت
تداول انصار الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤثر بعد مقتله على يد المسلحين الحوثيين، أمس الأثنين.
ويظهر مقطع الفيديو، قديم، حيث أنه تم تسجيله اثناء القاء صالح محاضرة على ضباط في الجيش، وهو يتحدث عن الدنيا الفانية , والموت .
ويذكرأن حزب المؤتمر الشعبي العام، أعلن امس، الأثنين، عن مقتل الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح.
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 97 ] نشر منذ 4 ساعات
الموت للمؤمن نعمه
.. وعلى الكافر نقمه
.. قطنه ماله داعي للمسيقى .. حاشرينها حتى بذكر الموت
((دغريري))[ عدد التعليقات: 396 ] نشر منذ 4 ساعات
لاحول ولاقوة إلا بالله
أفضى هذا الرجل إلى ماعمل
نسأل الله حسن الخاتمة
انا لله وانا اليه راجعون
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 23597 ] نشر منذ 3 ساعات
كان رجل بكل ماتعنيه الكلمة
عاش زعيم ومات زعيم🤔
mutrafi-h[ عدد التعليقات: 254 ] نشر منذ 3 ساعات
الحوثي الموت لاامريكا الموت الى اسرائيل وهو يذبح ويقتل في الشعب اليمني.وش هذا الحول الفكري
ابو ياسر.[ عدد التعليقات: 343 ] نشر منذ 3 ساعات
لعنك الله ياخبيث
رضيت بقصف بيت الله (مكه) بالصواريخ
وخنت بلدك وسلمته لكلاب الفرس
لا رحمك الله
الاحساء 🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله سبحانه بصير بعباده لله ما اخذ ولله
ما اعطى اللهم ارحم موتي المسلمين امين 🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴
فطوم[ عدد التعليقات: 59 ] نشر منذ 2 ساعتين
اسمع كلامك اصدقك
اشوف افعالك اكذبك
الاحساء 🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 2 ساعتين
من يتحدث عن زعامة علي عبد الله صالح هذا زعامته على فقراء اليمن
لوكان هذا الزعيم ذكي على أقل تقدير استفاد من نهاية صدام حسين والقذافي وكانت ضرف على صالح أفضل
بكثير من صدام والقذافي ،، ولو كان زعيم وذكي وبطل لما تحالف مع أعداء له بالدرجه الأولى صالح حارب الحوثي ست سنوات وقتل حسين الحوثي شقيق المجرم بدر الحوثي وقتل الكثير من مليشيا الحوثي وفي نهاية المطاف تحالف مع عدوه اللدود وسلمهم مرافق ووزارات الدوله اليمنيه باكملها بمافيها المرافق الامنيه وزارة الدفاع وكامل سلاحها وعتادها
وشارك على صالح الحوثي في قتل الشعب اليمني وتشريده وتجويعه وشارك الحوثي بقتل الجنود السعوديين وشارك بإطلاق الصواريخ على مختلف مدن ومحافظات المملكه وروع الامنين المدنيين وهدد بالمزيد ،،، لاننسى بان صالح عض اليد الكريمه الممتده له طوال حكمه باليمن لأكثر من ثلاثين عام ولكن للاسف تنكر للجميل ونكر فضل
ال سعود عليه وعلى الشعب اليمني السعوديه انشئت المدارس والمستشفيات والجامعات وشبكات الطرق وشبكات الكهرباء والمياه باليمن في عهد هذا الهالك على صالح ولكن نحمد الله حيث لقي حتفه بما يستحق وهذا هو مصير الخونه 🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 23597 ] نشر منذ 1 ساعة
رحمةالله علية
عاش زعيم ومات بطل.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 23597 ] نشر منذ 1 ساعة
معلومة للجميع وبدون أستثناء
كل من يتشفى ويستهزيء بصالح
نعرف من هم.
أنا أتكلم عن شخص رفض جميع العروض والمغريات
لمغادرة بلده ورفض
قاتل الروافض واتباع الروافض ببساله منقطعة النظير
وجننهم حتى وإن تحالف معهم
فجل من لايخطيء
وصحى ضميرة فآخر لحظه
ولو عاش للأن كنتم بتشوفون منه مايسركم ويفرح قلوبكم
لأنه يوم صحى ضميرة
صحى بقوه
أنا أنعيه لشجاعته
غير ذلك
بينه وبين ربه
الله اعلم بحاله.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 23597 ] نشر منذ 52 دقيقة
يكفيني أنه مات وهو يقاتل الروافض
ومن صحى ضميره في آخر لحظه قبل يموت
فهذا موفق من رب العالمين
كفاكم شماته وأستهزاء
علي صالح يوم قتل قتل وهو يدافع عن شعبه
رفض الحوثي ورفض ايران
ووقف وقفة رجل وقتل وهو يقاتل
ماقتل وهو يبكي
وخايف
لكن مهما تكلمت مابتفهمون
همس~[ عدد التعليقات: 923 ] نشر منذ 45 دقيقة
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ؛
الله يرحمه ويرحم اموات المسلمين ~
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 23597 ] نشر منذ 28 دقيقة
الحين بتشفيكم وأستهزائكم
الكلب المجوسي الحوثي فرحان فيكم
يحسبكم من مؤيدينه المتخفين
فاالمملكة🤔