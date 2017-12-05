أمير الكويت يشهد اختتام أسرع قمة خليجية

خالد الظفيري(صدى):

شهد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، اختتام أعمال الدورة الـ 38 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي استضافتها الكويت.

وقال أمير الكويت، في اختتام أعمال القمة، ” بعون من الله وتوفيقه نختتم أعمال الدورة الثامنة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وقد كانت مناسبة طيبة التقينا بأخوة كرام في بلدهم الكويت ” .

وأضاف: ” تمكنا خلال هذه المناسبة من تبادل وجهات النظر حول التحديات التي تواجهنا واستطعنا بتوفيق من الله أن نثبت مجددًا صلابة كياننا الخليجي وقدرته على الصمود أمام التحديات عبر تمسكنا بآلية عقد هذه الاجتماعات وما توصلنا إليه خلالها من قرارات ستسهم دون شك في إثراء تجربتنا المباركة وتعزيز مسيرة عملنا الخليجي المشترك بما يحقق آمال وتطلعات شعوبنا ” .

وفي ختام كلمته، قدم أمير الكويت الشكر للأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وجهاز الأمانة العامة وكل اللجان التي اجتهدت للإعداد لهذا الاجتماع.