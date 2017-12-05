فهد بن مشعل يكشف عن إجراءات جديدة للطائرات الصغيرة

عادل الحربي(صدى):

كشف رئيس جمعية الطيران لدول مجلس التعاون الخليجي، الأمير فهد بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز، عن إجراءات جديدة للطائرات الصغيرة، وذلك عقب لقائه مع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالحكيم التميمي.

وقال الأمير ” فهد ” : تناولت هموم وتطلعات هواة وعشاق الطيران ، وخرجنا بنتائج تثلج الصدر حيث كان رئيس الهيئة في قمة التعاون والتفهم ، وأصدر قرارات فورية بشأن معظم الأمور. ”

وأضاف: لن يكون الـ Handler إلزامياً على الطائرات الصغيرة غير التجارية ويمكن أن يكون صاحب الطائرة هو المشغل لها وبذلك يُعفى من رسوم المشغل.

وأردف: بخصوص الأكاديميات، فقد تم فصل Part 61 من Part 141 ويمكن استخراج رخصة 61 مستقلة كما ستكون صلاحية رخص الطيارين مدى الحياة. lifetime

وقدم الأمير ‫سلطان بن سلمان رئيس ‫نادي الطيران السعودي، الشكر على كل الدعم والتشجيع، كما شكر رئيس هيئة الطيران المدني على اهتمامه وتفهمه وتفاعله السريع ودعمه لهواة الطيران.