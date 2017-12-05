وزير الثقافة يهنئ سمو ولي العهد باختياره شخصية العام
قدم وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عواد بن صالح العواد، التهنئة إلي سمو والي العهد الأمير محمد بن سلمان، بفوزه بشخصية العام 2017، في استفتاء مجلة ” تايم ” الأمريكية.
وقال ” العواد ” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى ” تويتر ” : ” التهنئة للوطن والمواطنين بفوز سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في استفتاءات قراء مجلة تايم الأمريكية باعتباره شخصية عام ٢٠١٧م، نظير إنجازاته المتميزة على المستوى الوطني والدولي ” .
مغرد[ عدد التعليقات: 1094 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يحفظك وير عاك والف الف مبروك