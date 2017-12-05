وزير الثقافة يهنئ سمو ولي العهد باختياره شخصية العام

علي القحطاني(صدى):

قدم وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عواد بن صالح العواد، التهنئة إلي سمو والي العهد الأمير محمد بن سلمان، بفوزه بشخصية العام 2017، في استفتاء مجلة ” تايم ” الأمريكية.

وقال ” العواد ” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى ” تويتر ” : ” التهنئة للوطن والمواطنين بفوز سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في استفتاءات قراء مجلة تايم الأمريكية باعتباره شخصية عام ٢٠١٧م، نظير إنجازاته المتميزة على المستوى الوطني والدولي ” .