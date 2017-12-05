أنباء عن اختطاف الحوثيين لأبناء علي عبدالله صالح

فهمي محمد(صدى):

اعتقلت ميليشيات الحوثي الإيرانية عدد من أبناء رئيس حزب المؤتمر الشعبي الراحل علي عبدالله صالح ، اليوم الثلاثاء ، وفقاً لاعتراف بعض عناصر الجماعة الحوثية ، على لسان رئيس اللجنة الثورية العليا التابعة للحوثيين والذي يدعى محمد علي الحوثي .

وجاء ذلك خلال احتفال نظمته الجماعة عصر اليوم في العاصمة اليمنية صنعاء ، بعد اغتيالهم لـ” صالح ” والتغلب على المؤامرة اليمنية وفقاً لمعتقداتهم التطرفية .

يذكر أن الابن الأكبر للراحل علي عبدالله صالح توعد الحوثيين في خطاب له وأكد أن دماء والده يتفتح عليهم أبواب جهنم من خلال رد قوي لم يشهدوه من قبل ، داعياً لانضمام الجميع إلى قوات الجيش الشرعي لتوحيد اليمن في مجابهة العمالة الحوثية الإيرانية .