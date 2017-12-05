مخاوف تسيطر على المنتخب الألماني من الخسارة في مونديال 2018

نواف السالم(صدى):

استعد المنتخب الألماني للمشاركة في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا ، بعدما اختارته قرعة المونديال ضمن منتخبات المجموعة السادسة التي تضم المكسيك و السويد وكوريا الجنوبية ، حيث يتألق الألماني وسط هذه الدول لما يمتلكه من سجل ذهبي حافل بالبطولات في كأس العالم خلال الدورات السابقة .

وتمكن المنتخب الألماني من تحقيق الفوز في بطولة كأس العالم خلال 4 أعوام ، وهو ما جعله من أقوى المنتخبات الأوروبية والعالمية في كرة القدم حالياً ، بعدما قاز ببطولة كأس العالم الماضية في البرازيل عام 2014 .

وعلى الرغم من هذه النجاحات الواضحة للجميع ، إلا أن المنتخب يخشى لعنة الخروج من الدور الأول بكأس العالم ، كما حدث مسبقاً مع المنتخب الفرنسي الذي خرج من مونديال 2002 بعد فوز ساحق حققه خلال البطولات السابقة من المونديال ، وتكرر الأمر مع المنتخب الإسباني الذي توج في مونديال 2010 وخرج من الدور الأول بمونديال 2014 .

الجدير بالذكر أن المشاركة الأسوأ للمنتخب الألماني كانت خلال بطولة كأس العالم لعام 1938 في فرنسا ، عندما خرج وقتها من الدور الأول وودع المونديال ، وهو ما يجعله حريص على عدم تكرار هذه التجربة خلال البطولات المقبلة .