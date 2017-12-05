الحصيني: موجة برد قطبية تضرب المملكة

عادل الحربي(صدى):

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، بقدوم موجة برد قارسة، تعد – بمشيئة الله – ” الأقوى ” ، وستتأثر بها أجواء الشمالية والوسطى والشرقية والمدينة النبوية تستغرق ثلاث أيام تبدأ من يوم الجمعة، وهي موجة برد قطبية المنشأ.

وقال ” الحصيني ” عبر حسابة الشخصي علي مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” ، ” اللهم أن نعوذ بك من زمهرير جهنم تنبيه من الجمعة ولمدة ثلاثة أيام ” الا ان يصرفها الله ” ، احتاطوا لأنفسكم وحلالكم.. موجة برد قطبية المنشأ متوقع ان تؤثر على الشمالية والوسطى والشرقية والمدينة النبوية بشكل أقل، متوقع تشكل الصقيع على الشمالية والوسطى خاصة خارج المدن، تحتاجون ملابس شتوية ثقيلة ” .