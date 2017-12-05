المرور تنصح المواطنين بتفعيل خدمة ” تم “

عادل الحربي(صدى):

نوهت الإدارة العامة للمرور، عن وجود خدمة ” تم ” التي تتيح إصدار رخص سير المركبات، واللوحات الإلكترونية، وذلك حتى تسهل كافة الإجراءات المتعلقة بعملية استخراج الرخص على وكالات السيارات.

قالت الإدارة، عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، مساء اليوم الثلاثاء، ” تُمكّن خدمة #تم وكالات السيارات من إصدار رخص سير المركبات ولوحاتها إلكترونياً ” .

ولاقي هذا المنشور الترويجي تفاعل كبير من قِبل المتابعين للحساب الرسمي، الذين بدورهم شرعوا في طرح العديد من الأسئلة الخاصة بهذه الخدمة، وكيفية تفعيلها.