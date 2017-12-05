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المرور تنصح المواطنين بتفعيل خدمة ” تم “

المرور تنصح المواطنين بتفعيل خدمة ” تم “
عادل الحربي(صدى):

نوهت الإدارة العامة للمرور، عن وجود خدمة ” تم ” التي تتيح إصدار رخص سير المركبات، واللوحات الإلكترونية، وذلك حتى تسهل كافة الإجراءات المتعلقة بعملية استخراج الرخص على وكالات السيارات.

قالت الإدارة، عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، مساء اليوم الثلاثاء، ” تُمكّن خدمة #تم وكالات السيارات من إصدار رخص سير المركبات ولوحاتها إلكترونياً ” .

ولاقي هذا المنشور الترويجي تفاعل كبير من قِبل المتابعين للحساب الرسمي، الذين بدورهم شرعوا في طرح العديد من الأسئلة الخاصة بهذه الخدمة، وكيفية تفعيلها.


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8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 4 ساعات

تم ياعم

[ عدد التعليقات: 97 ] نشر منذ 4 ساعات

تم تم تم تم ….
ليتكم تسوون خدمة خاصه بالتعهدات… وتسمونها…. علي الطلاق …

[ عدد التعليقات: 688 ] نشر منذ 3 ساعات

خدمة تم يستقطع مبلغ١٥٠ ريال غير التجديد واصدار الاستماره

[ عدد التعليقات: 87 ] نشر منذ 3 ساعات

سلامات

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