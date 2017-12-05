المرور تنصح المواطنين بتفعيل خدمة ” تم “
نوهت الإدارة العامة للمرور، عن وجود خدمة ” تم ” التي تتيح إصدار رخص سير المركبات، واللوحات الإلكترونية، وذلك حتى تسهل كافة الإجراءات المتعلقة بعملية استخراج الرخص على وكالات السيارات.
قالت الإدارة، عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، مساء اليوم الثلاثاء، ” تُمكّن خدمة #تم وكالات السيارات من إصدار رخص سير المركبات ولوحاتها إلكترونياً ” .
ولاقي هذا المنشور الترويجي تفاعل كبير من قِبل المتابعين للحساب الرسمي، الذين بدورهم شرعوا في طرح العديد من الأسئلة الخاصة بهذه الخدمة، وكيفية تفعيلها.
كندر[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 4 ساعات
تم ياعم
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 97 ] نشر منذ 4 ساعات
تم تم تم تم ….
ليتكم تسوون خدمة خاصه بالتعهدات… وتسمونها…. علي الطلاق …
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 23597 ] نشر منذ 4 ساعات
نظام الأمارات
حتى رخصةالمحل تطبعها من البيت.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22229 ] نشر منذ 4 ساعات
قلوا تم
ابوسيكل[ عدد التعليقات: 688 ] نشر منذ 3 ساعات
خدمة تم يستقطع مبلغ١٥٠ ريال غير التجديد واصدار الاستماره
ساهر[ عدد التعليقات: 87 ] نشر منذ 3 ساعات
سلامات
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 579 ] نشر منذ 2 ساعتين
وليه لا :-تم.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5717 ] نشر منذ 15 دقيقة
تم ترررم تم تم