” سراكو ” تُعلن وظائف هندسية شاغرة في الدمام

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة سراكو للمقاولات والصيانة- عبر موقعها الإلكتروني- توفّر عدد (3) وظائف هندسية شاغرة، بمسمى “مهندس ميكانيكي”، وذلك للعمل بفروع الشركة في مستشفى الدمام المركزي.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية، ولا يشترط وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 ديسمبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول عبر الرابط التالي