مجموعة الراشد تعلن 10 وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت مجموعة شركات راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده- عبر موقعها الإلكتروني- توفّر عدد (10) وظائف شاغرة للسعوديين والمقيمين، بمسمى “ مسؤول السلامة ” ، وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها في الجبيل الصناعية.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة لحملة درجة البكالوريوس في تخصصات: (السلامة، البيئة)، أو المجالات ذات الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 ديسمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 مارس 2018م.

وبيّنت الشركة أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى زيارة الموقع من (هنا).