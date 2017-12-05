فريق ارتواء التطوعي ومجمع الرعاية الراقية يطلقون مبادرة ” لا بأس “

العنود العتيبي(صدى):

أطلق فريق ارتواء التطوعي مبادرة ” لا بأس ” بمناسبة اليوم العالمي للتطوع الموافق 5- ديسمبر-2017 بالشراكة المجتمعية مع مجمع الرعاية الراقية الطبي، وبحضور المدير التنفيذي الدكتور/ صهيب الرثيع وعدد من أعضاء مجمع الرعاية الراقية، وهي مبادرة تستهدف شريحة من العمالة المتواجدة بمنطقة القصيم تحديدا بالرس حيث انطلاقة المبادرة، حيث تهدف المبادرة إلى علاج ٣٠ حالة من عمال النظافة المصابين بانفلونزا البرد وتشمل كذلك بطاقة العلاج المسبقة الدفع بمبلغ ١٠٠ ريال، والتي تهدف إلى مشاركة المجتمع عن طريق شراء البطاقة من الاستقبال وإهدائها لمن يحتاجها.

من جهته أعربت قائدة فريق ارتواء التطوعي الأستاذة/سارة المزيني عن شكرها لمجمع الرعاية الراقية الطبي على تعاونهم لتسهيل مثل هذه المبادرات التي تستهدف شريحة من المحتاجين في المجتمع كما أضافت عضوة الفريق الأستاذة/ مها الجميلي بأن مثل هذه المبادرة تأتي تحت مشاركة جميع الأعضاء الفاعلين بالفريق لتقديم برامج تخدم مجتمعنا وتثريه، وأن مثل هذه المبادرات لا تكتمل بجهود الفريق فقط بل بجهود الجميع، وفي الختام قدم فريق ارتواء التطوعي درعاً تكريمياً لمجمع الرعاية الراقية الطبي نظير تعاونهم المثمر.