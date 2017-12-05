بالصور.. مركز التنمية الإجتماعية بمكة ينظم فعالية اليوم العالمي للتطوع

نايف السالم(صدى):

نظم مركز التنمية الإجتماعية بمكة المكرمة التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٩/٣/١٧هـ فعالية اليوم العالمي للتطوع الذي يوافق الخامس من ديسمبر من كل عام بمشاركة فريق ” رخاء التطوعي ” والذي يهدف الي تعزيز مفهوم العمل التطوعي وتمكين كافة فئات المجتمع ومؤسساته من المساهمة في التنمية بشكل واسع تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 حيث تم تنفيذ المبادرة في مستشفى الحرس الوطني بجدة.

وقد استقبل أعضاء المركز والفريق التطوعي سعادة العميد مهندس/ خالد باكلكا المدير التنفيذي للتشغيل بمستشفى الحرس بالقطاع الغربي والأستاذ عبدالعزيز الحرازي المدير التنفيذي المشارك للتشغيل حيث رحبوا بهذه الزيارة وشكروا القائمين عليها.

حيث توجه الفريق بزيارة الأطفال المنومين بالمستشفى وتقديم الهدايا لهم في جو مفعم بالفرح والسرور.

ختاماً شكر مدير المركز /الأستاذ ساعد الصواط إدارة المستشفى على تعاونهم وما لقيه فريق الزيارة من حفاوة وترحيب وأكد على أهمية مساهمة جميع فئات المجتمع في التنمية كما شكر جميع من ساهم في تفعيل اليوم العالمي للتطوع وقام بتوزيع شهادات الشكر لأعضاء الفريق التطوعي.

وقد شارك مع الفريق أصغر متطوع وهو الإبن / عبدالله محمد الشهري بالصف الرابع الابتدائي.