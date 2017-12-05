المملكة تُدين الانتهاكات التي تمارس ضد الروهينجا

نايف السالم(صدى):

وجهت المملكة خطاباً شديد اللهجة أمام مجلس حقوق الإنسان الذي عقد اليوم الثلاثاء ، أدانت خلاله الانتهاكات الواضحة لحقوق الإنسان والمرتكبة ضد أقلية الروهينجا من المسلمين ، حيث أعرب سفير المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبد العزيز الواصل عن قلق السعودية من استمرا أزمة العنصرية الإنسانية التي ظهرت منذ سنوات .

وأشار السفير في خطابه أن ما يحدث يعد شكلاً من أشكال التطهير العرقي وانتهاك صريح لبنود قانون حقوق الإنسان ، فيما تابع ” الواصل ” حديثه يحث المجتمع الدولي والأمم المتحدة والأجهزة التابعة لها وعلى وجه الخصوص حكومة ” ميانمار ” لبذل جهود أكبر في سبيل تخطي هذه المشكلة العصيبة ، والحرص على تقديم المساعدات الإنسانية الطارئة وضمان وصولها للمحتاجين .

واختتم سفير المملكة حديثه موجهاً الشكر لمجلس حقوق الإنسان على عقد هذه الدورة المتعلقة بحالة حقوق الإنسان لمسلمين الروهينجا في ميانمار ، حيث جاءت استجابة لمطالب المجتمع الدولي الذي أصر على اتخاذ تدابير ملموسة على أرض الواقع لوقف الانتهاكات التي تمارس ضد هذه القبائل لكونها أقلية في مجتمعها .