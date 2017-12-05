جمعية القصور القلبي السعودية تنظم المؤتمر السادس بمشاركة 30 مختصا

سعيد العجل(صدى):

تستضيف مدينة الرياض فعاليات المؤتمر السنوي.السادس.. لجمعية القصور القلبي السعودية، بالتعاون مع جمعية الأشعة السعودية وجمعية الصيدلة القلبية السعودية وذلك بفندق حياة ريجنسي في يوم الجمعة والسبت ٨-٩ ديسمبر الجاري.

وأوضح رئيس المؤتمر رئيس جمعية القصور القلبي السعودية والأستاذ المساعد بجامعة الملك سعود الدكتور وليد الحبيب، إلى أن إقامة المؤتمر بهدف مناقشة مرض قصور القلب، وأحدث العلاجات، والعمليات المتبعة في علاج القصور القلبي، والى زيادة وعي الممارسين الصحيين بتشخيص المرض في وقت مبكر، والوقاية منه وعلاجه بالشكل المناسب والمتبع لأحدث العلاجات والتقنيات.

وأضاف الدكتور وليد الحبيب أن عدد المتحدثين في هذا المؤتمر يفوق 30 متحدثاً متخصصاً . وسيتطرق الموتمر إلى عمليات زراعة القلب، ومضاعفات القصور القلبي ومضخات القلب الصناعي.

واكد الدكتور وليد أن المؤتمر سيتطرق لعمليات زراعة القلب ومضاعفات القصور القلبي ومضخات القلب الصناعي، وحيث سيركز في جلسات المؤتمر العلمية على اكتشاف الأدوية الحديثة لعلاج القصور القلبي والتطورات الحديثة في الأجهزة والمضخات القلبية التي تساعد مرضى القصور القلبي، .