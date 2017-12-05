إحالة شاب للمحكمة بتهمة تصويره لفتاتين بمقهى

أبوظبي (صدى):

أحيل متهم يحمل جنسية إحدى الدول الخليجية في رأس الخيمة بدولة الإمارات، إلى محكمة الجنح عقب توجيه اتهام له بتصوير فتاتين في أحد مقاهي الإمارة دون إذنهما، ونشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وشتمه إحدى الفتيات عبر الهاتف.

ونفى المتهم، التهم الموجهة إلية من تصوير الفتاتين، وقال إنه تعرف على الفتاتين منذ فترة، وتربطه بهما علاقة صداقة، وأنه شاهدهما في المقهى، وصورهما بهاتفه برضاهما.

وتابع، أنه قام لاحقًا بإرسال مقطع الفيديو إلى هاتف إحداهما، لكنه فوجئ بقيام صاحبة الهاتف بتقديم شكوى للشرطة ضده، بعد أن رأى زوجها مقطع الفيديو على هاتفها.

وحددت المحكمة جلسة الأسبوع المقبل موعدًا لاستكمال النظر في ملف القضية.