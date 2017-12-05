مقتل العميد طارق صالح قائد قوات المؤتمر الشعبي باليمن

فهمي محمد(صدى):

أعلنت مصادر في حزب المؤتمر الشعبي العام مقتل العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح .

وأوضحت المصادر أن ميليشيات الحوثي اختطفت العقيد محمد صالح من المستشفى خلال علاجه من الإصابة، مشيرة إلى أن مصير اللواء محمد القوسي وصلاح صالح لا يزال مجهولا.