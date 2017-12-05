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مقتل العميد طارق صالح قائد قوات المؤتمر الشعبي باليمن

مقتل العميد طارق صالح قائد قوات المؤتمر الشعبي باليمن
فهمي محمد(صدى):

أعلنت مصادر في حزب المؤتمر الشعبي العام مقتل العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح .

وأوضحت المصادر أن ميليشيات الحوثي اختطفت العقيد محمد صالح من المستشفى خلال علاجه من الإصابة، مشيرة إلى أن مصير اللواء محمد القوسي وصلاح صالح لا يزال مجهولا.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 92 ] نشر منذ 52 دقيقة

قطن الحوثي شغال تصفيه… الحقوا على اليمن قبل ان يتشيع كلبنان

[ عدد التعليقات: 1004 ] نشر منذ 21 دقيقة

المشكلة ان عددهم قليل مع عدد سكان اليمن لايتعدون ٥% ولكن الخيانة والغدر وتصفية الحسابات قوة شوكتهم مع الاسف اليمنين ليسوا على قلب رجل واحد

[ عدد التعليقات: 1004 ] نشر منذ 20 دقيقة

المشكلة ان عددهم قليل مع عدد سكان اليمن لايتعدون ٥% ولكن الخيانة والغدر وتصفية الحسابات قوة شوكتهم مع الاسف اليمنين ليسوا على قلب رجل واحد .

[ عدد التعليقات: 2052 ] نشر منذ 16 دقيقة

نسال الله ان يهلك الظالمين بالظالمين

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