مقتل العميد طارق صالح قائد قوات المؤتمر الشعبي باليمن
أعلنت مصادر في حزب المؤتمر الشعبي العام مقتل العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح .
وأوضحت المصادر أن ميليشيات الحوثي اختطفت العقيد محمد صالح من المستشفى خلال علاجه من الإصابة، مشيرة إلى أن مصير اللواء محمد القوسي وصلاح صالح لا يزال مجهولا.
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 92 ] نشر منذ 52 دقيقة
قطن الحوثي شغال تصفيه… الحقوا على اليمن قبل ان يتشيع كلبنان
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 1004 ] نشر منذ 21 دقيقة
المشكلة ان عددهم قليل مع عدد سكان اليمن لايتعدون ٥% ولكن الخيانة والغدر وتصفية الحسابات قوة شوكتهم مع الاسف اليمنين ليسوا على قلب رجل واحد
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 1004 ] نشر منذ 20 دقيقة
المشكلة ان عددهم قليل مع عدد سكان اليمن لايتعدون ٥% ولكن الخيانة والغدر وتصفية الحسابات قوة شوكتهم مع الاسف اليمنين ليسوا على قلب رجل واحد .
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2052 ] نشر منذ 16 دقيقة
نسال الله ان يهلك الظالمين بالظالمين