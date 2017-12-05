بالفيديو.. نائب أمير جازان: مصلحة المواطن فوق كل شيء وكل مقصر سيحاسب

تركي السالم(صدى):

أكد نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز ، على أن مصلحة المواطن فوق كل شيء ، مبيناً أن كل مقصر سيتم محاسبته .

وجاء ذلك خلال جولته التفقدية لمشروع إعادة تأهيل مستشفى جازان العام ،الجاري العمل على تنفيذه حالياً، عقب حادثة الحريق التي تعرض لها المستشفى قبل عامين .

وطالب الأمير محمد بن عبدالعزيز ، بضرورة بذل أقصى الجهود الممكنة للإسراع بتنفيذ مشروع إعادة تأهيل مستشفى جازان العام ،وكذلك مشروع إنشاء المستشفى التخصصي بجازان لتقوم بدورها في خدمة أهالي المنطقة .