هيئة الرياضة: 3 ملاعب ستكون جاهزة لاستقبال العائلات مطلع يناير المقبل

ماجد محمد(صدى):

قال وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة للشؤون الفنية، المهندس عبد الرحمن القضيب، إن ملاعب استاد الملك فهد، واستاد الملك عبد الله بجدة، واستاد الأمير محمد بن فهد، التي ستستقبل العوائل في المباريات ستكون جاهزة تمامًا لذلك في مطلع شهر يناير المقبل.

وأوضح ” القضيب ” ، خلال تصريحات صحفية، أن دخول العوائل سيكون سواء بتواجد رب الأسرة أو بحضور نساء فقط مع بعض، مشيرًا إلى أن الهيئة قامت بتجهيز دورات مياه خاصة للنساء، وتم تغيير اللوحات الإرشادية للمدرجات، فضلاً عن توفير أمن صناعي نسائي للقيام بدور التفتيش بالإضافة إلى أنه سيتم توفير عاملات نظافة في الملاعب.

ولفت وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة للشؤون الفنية، إلى أنه سيكون هناك استقلالية تامة لأقسام العوائل وذلك بوضع حواجز في الممرات المؤدية لمدرج العوائل مابينهم وبين مدرج الشباب، مؤكداً أن العائلات ستتمتع باستقلالية تامة منذ أن تدخل في الممرات الخاصة لمدرجاتهم، سيكون هناك أكشاك خاصة لبيع التذاكر للعوائل وكذلك كافتيريا خاصة بالنساء أيضًا.

وتابع ” القضيب ” ، أن أماكن العائلات في استاد الملك فهد ستكون في الدرجة الممتازة ” يمين ويسار المنصة ” ، في حين أنها ستكون في الدور الثالث بملعب الجوهرة استاد الملك عبد الله بجدة وستكون في استاد محمد بن فهد في جهة راية الزاوية للملعب وأن هذه التقسيمات جاءت بناء على تصميم كل ملعب.