دراسة: جوجل يصيب مستخدميه بالخرف

إدنبرة (صدى):

طالب خبير في كلية الأحياء بجامعة سان أندروز بإسكتلندا ” فرانك جون مور ” ، بعدم زيادة الاعتماد على محرك البحث ” جوجل ” ، لأنه ربما يؤدي إلى ارتفاع نسب الإصابة بالخرف بين سكان العالم.

وأكد الخبير، على أن الأشخاص يستعينون بمصادر خارجية مثل الإنترنت لتغذية عقولهم بالمعلومات، بدلاً من استخدام ذاكرتهم لاستعادة الحقائق والمعلومات، مشيرًا إلى أهمية تدريب الدماغ لتمتع بعقل صحي سليم.

وبلغ عدد الأشخاص المصابة بالخرف 850 ألف شخص، بمعدل 1 كل 14 شخصاً فوق 65 عاماً.

وأشار إلى أن المعادلة بسيطة مفادها ” أي شيء يعتبر عامل خطر على القلب، فهو أيضاً عامل خطر على الدماغ ” ، بالإضافة إلى زيادة معدل السمنة وزيادة الوزن.