ترامب يبحث مصير القدس مع الرئيس الفلسطيني

واشنطن(صدى):

أكد مصدر مسؤول أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتواصل هاتفياً مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبحث أوضاع القدس ، وتقرير مصيرها المجهول .

يذكر أنه ترددت أنباء في وقت لاحق حول نية ” ترامب ” في نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى العاصمة الفلسطينية ” القدس ” ، وهو ما أثار قلق ” عباس ” حول اعتراف الرئيس الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل ، إلا أن دونالد ترامب نفى حدوث ذلك في الوقت الراهن .