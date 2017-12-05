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ترامب يبحث مصير القدس مع الرئيس الفلسطيني

ترامب يبحث مصير القدس مع الرئيس الفلسطيني
واشنطن(صدى):

أكد مصدر مسؤول أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتواصل هاتفياً مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبحث أوضاع القدس ، وتقرير مصيرها المجهول .

يذكر أنه ترددت أنباء في وقت لاحق حول نية ” ترامب ” في نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى العاصمة الفلسطينية ” القدس ” ، وهو ما أثار قلق ” عباس ” حول اعتراف الرئيس الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل ، إلا أن دونالد ترامب نفى حدوث ذلك في الوقت الراهن .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 930 ] نشر منذ 6 دقائق

واجب الجامعه العربيه اعلان مقاطعة المنتجات الاميركيه و التعاقد مع الشركات الاميركيه في الوطن العربي و منع استثمارات الدوله الناقله .

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