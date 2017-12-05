ترامب يبحث مصير القدس مع الرئيس الفلسطيني
أكد مصدر مسؤول أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتواصل هاتفياً مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبحث أوضاع القدس ، وتقرير مصيرها المجهول .
يذكر أنه ترددت أنباء في وقت لاحق حول نية ” ترامب ” في نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى العاصمة الفلسطينية ” القدس ” ، وهو ما أثار قلق ” عباس ” حول اعتراف الرئيس الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل ، إلا أن دونالد ترامب نفى حدوث ذلك في الوقت الراهن .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 23576 ] نشر منذ 8 دقائق
إذا كان عباس بنفسه يعترف بأسرائيل كدولة صاحبةسيادة
ويقول بعظمةلسانه
نريد ان نتعايش مع اسرائيل كدولتين متجاورتين
اجل ليش قلقان🤔
زائر[ عدد التعليقات: 930 ] نشر منذ 6 دقائق
واجب الجامعه العربيه اعلان مقاطعة المنتجات الاميركيه و التعاقد مع الشركات الاميركيه في الوطن العربي و منع استثمارات الدوله الناقله .