” ميناء جدة الاسلامي “: تزايد نشاط الحاويات بـ 351 الف في نوفمبر

علي القحطاني(صدى):

أعلن ميناء جدة الإسلامي، أنه حقق مناولة ( 351,065) ألف حاوية خلال شهر نوفمبر 2017م قدرها ( 5% ) عن نفس الشهر من العام الماضي.

فيما بلغت الطنية الإجمالية المناولة لمختلف أنواع البضائع (4,65) مليون طن بزيادة قدرها (11%) من نفس الشهر من العام الماضي.

وسجلت حاويات المسافنة زيادة بنسبة (16%) خلال العام 2017م مقارنة مع نفس الشهر العام الماضي.

ويتواكب ذلك مع دخول معدات وتجهيزات جديدة للميناء وتفعيل إجراءات الفسح والدورة المستندية إلى جانب استخدام التقنية الالكترونية مما مكن من محافظة الميناء على دوره المحوري بالمنطقة.