تغريدة خادم الحرمين الشريفين الأكثر تداولًا لعام 2017

نايف السالم(صدى):

كشفت شركة ” تويتر ” ، في نهاية 2017، عن أكثر التغريدات تأثيرًا، وتداولًا خلال هذا العام، وجاءت تغريدة الملك سلمان بن عبد العزيز بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني السعودي،هي الأكثر تداولًا.

كما احتلت تغريدة أخرى لخادم الحرمين الشريفين الصدارة في التغريدات الأكثر تداولًا والتي تضمنت تقديمه للتهنئة إلى الشعب في عيد الفطر المبارك.

وفي سياق آخر حظى قرار السماح للمرأة بالقيادة بتداول على نطاق واسع، مما جعله في مقدمة الموضوعات الهامة التي تناولها المواطنون، حيث وصل عدد التغريدات المتعلقة بهذا الموضوع، إلى أكثر من مليوني تغريدة خلال أسبوع واحد.