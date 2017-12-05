مطالبات لنادي الشباب بالرد على شكوى ” مغربي “

طلال الغامدي(صدى):

طالبت غرفة فض المنازعات إدارة الليوث، بالرد على الشكوى التي تقدم بها لاعب نادي الشباب السابق إسماعيل مغربي، والتي يطالب فيها بالحصول على مبلغ مليون و200 ألف ريال.

وأكد مغربي، أن تلك المبالغ هي مستحقات متأخرة له لدى الشباب، وهي تمثل الدفعة الأخيرة في التسوية التي توصل لها مع الشباب قبل فسخ عقده مع النادي بالتراضي.

وأشار إلى في تصريحات صحفية، إلى أنه سعى للوصول لحل لتلك الأزمة بطريقة ودية مع الإدارة الشبابية السابقة للنادي برئاسة عبدالله القريني، وهو ما قوبل بتجاهل من الأخير على حد قول اللاعب.