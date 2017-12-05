شيفروليه تكشف النقاب عن كورفيت ZR1 موديل 2019

واشنطن(صدى):

بعد تقديم كورفيت ZR1 المكشوفة موديل 2019 لأول مرة في معرض لوس أنجلوس للسيارات كشفت شركة شيفروليه النقاب عن دليل الحجز للسيارة كورفيت موديل 2019 الذي يضم أعلى الاصدارات ZR1 الذي سيزود بمحرك V8 LT5 بشاحن فائق بقوة 755 حصان وناقل حركة مانيوال من 7 سرعات ويتوفر لها العديد من الخيارات التي يمكن تحديدها من دليل الحجز.

ومن هذه الخيارات تجهيزات ZR3 التي تتوفر بدلاً من تجهيزات 1ZR القياسية التي تشمل عجلة قيادة من ألياف الكربون وتطعيمات جلدية داخلية ومسجل لبيانات الأداء. واذا حصلت السيارة على باقة Sebring Orange Design لنسخة الاطلاق فباقة 3ZR لابد أن تتوفر كخيار وتشمل مكابح برتقالية وتطريز برتقالي داخل مقصورة السيارة وفرش جلدي أسود جت للمقاعد مع مدخلات ميكروفايبر.

كما تأتي بمقاعد Competition Sport وعجلة قيادة كربونية وأحزمة أمان برتقالية وفرش أرضية ZR1 ولمسات ألومنيوم برونزية داخلية.