بدء إحالة مخالفات المياه غير الصالحة للتجارة

عادل الحربي(صدى):

بدأت الحملة التفتيشية الخاصة بمراقبة مخالفات مؤسسات نقل المياه التي تقوم بتفريغ المياه غير الصالحة للاستهلاك الآدمي في خزانات المنشآت.

وشاركت في الحملة كلًا من ” وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة الصحة، الهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ” .

وشددت التوجيهات الرسمية على ضبط المخالفات في محاضر رسمية ومن ثم إحالتها إلى وزارة التجارة والاستثمار؛ لتطبق عقوبات الغش التجاري بحقها والتي تصل إلى مليون ريال أو السجن مدة لا تزيد على 3 سنوات، أو بهما معًا.