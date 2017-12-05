” هيئة الزكاة “: يإمكان منشأتين أو أكثر التسجيل كمجموعة ضريبية

حمود العنزي(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الثلاثاء، أنه بإمكان منشأتين أو أكثر مقيمتين في المملكة التسجيل كمجموعة ضريبية، حيث سيتم منحها رقمًا خاصًا لحساب ضريبي واحد لتمثيل المجموعة.

وأكدت الهيئة أنه يتم التسجيل من خلال المنصة الإلكترونية المتوفّرة على الموقع الإلكتروني الخاص بالضريبة VAT.GOV.SA، الذي يتضمن دليلًا إرشاديًا يوفر شرحًا مبسطًا ووافيًا للمفاهيم الأساسية التي تحتاجها المنشآت من أجل تطبيق ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي تعد مرجعًا داعم‍ًا للمنشآت لتحقيق جاهزيتها.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للزكاة والدخل قد دعت المنشآت التي تتخطى إيراداتها السنوية 1,000,000 ريال سعودي إلى التسجيل في ضريبة القيمة المضافة قبل 20 ديسمبر 2017، تجنبًا لتعرضها لغرامات مالية وإيقاف العديد من الخدمات الحكومية الضرورية عنها.