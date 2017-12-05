” ميسي ” يُعلن قراراه النهائي بشأن الاستمرار مع البارسا

طلال الغامدي(صدى):

قرَر لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الاستمرار في نادي برشلونة الأسباني حتى عام 2021، بعد تجديد عقده الفترة الماضية مع الفريق.

وعرضت العديد من الأندية، على النجم الأرجنتيني الانضمام لصفوفها، أبرزهم مانشستر سيتي الذي عرض 100 مليون يورو مع راتب سنوي يتخطى الـ 45 مليون يورو، إلا أن ” ميسي ” قرر عدم ترك برشلونة.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد ميسي في صيف العام المقبل .

ويذكر أن نادي مانشستر سيتي كان قد عرض عرضاً خيالياً على ميسي لإقناعه بترك برشلونة قدره 100 مليون يورو مع راتب سنوي يتخطى الـ45 مليون يورو .