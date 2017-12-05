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الكلية التقنية للبنات تعلن فتح باب القبول والتسجيل بالزلفي

الكلية التقنية للبنات تعلن فتح باب القبول والتسجيل بالزلفي
علي القحطاني(صدى):

أعلنت الكلية التقنية للبنات بالزلفي عن فتح باب القبول والتسجيل على برنامج الدبلوم في عدة تخصصات للعام الدراسي الحالي .

وأشارت الكلية إلى أن التخصصات المتاحة هي ( تخصص إدارة مكتبية ، ووسائط متعددة ) مبينة أن عملية التسجيل تبدأ اعتبارا من يوم الأحد الموافق 15 / 3 / 1439 وحتى يوم الخميس 26 / 3 /1439 هـ وذلك من خلال موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني بوابة القبول الموحد .

ودعت الكلية الطالبات للاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة بالكلية وتعبئة نموذج طلب الالتحاق عبر الموقع الإلكتروني، وتحري الدقة في إدخال البيانات.

 

 


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