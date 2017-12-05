المحكمة ترفض طعن ” أوبر ” على حكم حقوق السائقين ببريطانيا

لندن(صدى):

أعلن اتحاد العمال المستقلين في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، أن المحكمة العليا في المملكة المتحدة رفضت طلب شركة ” أوبر ” بالطعن على الحكم الصادر بشأن حقوق السائقين، ما يعني أن محكمة الاستئناف أن تراجع القضية أولًا.

وقال الأمين العام لاتحاد العمال المستقلين في بريطانيا ” جيسون موير لي ” ، إن قرار المحكمة العليا اليوم يعد ضربة أخرى لإستراتيجية ” أوبر ” التي تسعى وراء قانونية حرمان العمال من حقوقهم.

و قدمت الشركة طلبًا بالطعن مباشرة أمام المحكمة العليا على قرار محكمة العمال الذي اعتبر السائقين العمال لدى ” أوبر ” يستحقون الحصول على الحد الأدنى من الأجور والإجازات مدفوعة الأجر.