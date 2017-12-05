” هيلتون للفنادق ” تكشف عن 12 وظيفة شاغرة في تخصصات مختلفة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ” هيلتون للفنادق ” ، والمنتجعات والضيافة، اليوم الثلاثاء، عن توفر 12 وظيفة شاغرة، للمواطنين، والمقيمين بالمملكة.

وأوضحت ” هيلتون ” أن الوظائف المتوفرة لحملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم فأدنى، في عدد من التخصصات.

وقالت إن المتقدمين للوظائف سيعملون بفروع الفنادق بالمملكة في كل من الرياض، ومكة المكرمة، والخبر.

وأكدت على أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 ديسمبر.

والوظائف المتاحة هي:

1- مدير الفندق (مكة المكرمة).

2- سائق (الخبر).

3- تنفيذي مجموعة المؤتمرات والأحداث والمبيعات (الخبر).

4- موظف خدمة ضيافة (الخبر).

5- مسؤول الصيانة الهندسية (الخبر).

6- مسؤول خدمة الغسيل (الخبر).

7- مشرف الأغذية والمشروبات (الخبر).

8- موظف خدمة ضيافة عملاء أول (الخبر).

9- موظف خدمة ضيافة عملاء ثاني (الخبر).

10- مدير النظافة (الرياض).

11- موظف خدمة ضيافة مطعم (الخبر).

12- مسؤول التدبير المنزلي (الخبر).

وأوضحت الشركة، أن ديسمبر 2017م.

وللتقديم على الوظائف، ومعرفة الشروط والتفاصيل خصصت الشركة هذا الرابط من هنا .