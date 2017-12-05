قبل بدء مبيعاتها.. مرسيدس تكشف عن مقصورة اسبيرينتر الجديدة

متابعات(صدى):

كشفت مرسيدس الستار بصورة رسمية عن مقصورة موديل اسبيرنتر الجديد كلياً والمقرر تقديمها في فبراير المقبل والتي تعتبر سيارة فان بتصميم مطور وخامات داخلية عالية الجودة وعجلة قيادة بثلاثة أذرع وعدادات جديدة وشاشة ملونة والمقصورة تحمل فتحات تهوية دائرية ونظام ترفيهي خاص .

ولم تعلن مرسيدس مواصفات السيارة ولكنها أكدت أن السيارة الفان سوف تقدم بمداخل شحن USB وواي فاي هوت سبوت وخدمات الاتصالات PRO وتوفر معلومات حول حالة السيارة واحتياجاتها للاصلاح والصيانة .

وستبدأ مبيعات السيارة في الربيع المقبل وستتوفر بأجسام مختلفة وحمولات متنوعة مع مقصورة مفتوحة ومغلقة وقابلة للغلق وحلول مختلفة للأدراج. وأكدت مرسيدس تقديم نسخة كهربائية من السيارة في 2019.