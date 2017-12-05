التعاون يُمدد عقد البرتغالي ماتشادو

ماجد محمد(صدى):

أعلن نادي التعاون، اليوم الثلاثاء، تمديد عقد مدافعه البرتغالي ريكاردو ماتشادو حتى 2020، بعدما أمضى موسمين في صفوفه.

ونشر النادي في حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، عدة صور لجوميز بقميص النادي أثناء توقيع العقد ، قائلًا ” أنهت إدارة النادي صباح اليوم إجراءات تجديد عقد ماتشادو حتى 2020 وذلك بدعم المجلس التنفيذي وإدارة النادي وبناء على توصية المدرب البرتغالي جوزيه غوميز ” .

ووجه المدافع البرتغالي الشكر لكل مشجعي التعاون، قائلًا ” أنا سعيد بتمديد تعاقدي مع النادي حتى 2020، وأشكر رئيس النادي والمدرب جوزيه غوميز ووكيلي جورج تيشيرا وعائلتي ” .