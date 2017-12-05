بالصور.. تقديم سيارة لينكولن MKC 2018 بعدة طبقات من الفخامة

واشنطن(صدى):

تمثل لينكولن الفرع الفاخر لعائلة السيارات الأمريكية، وهو ما يجعلها مسؤولة عن تقديم السيارات المطلوبة للاحتياجات اليومية، في قالب أكثر جودة، وأكثر متعة، مع المزيد من التجهيزات، وكأنها تقدم عدة طبقات من الفخامة.

التصميم الخارجي

تنطلق لينكولن MKC الجديدة بتصميم محسن أكثر أناقة وجاذبية وفخامة من ذي قبل، دون أن تفقد جيناتها الأمريكية.

ففي المقدمة تأتي شبكة التهوية ذات اللون الفضي اللامع مع شعار لينكولن في المنتصف بحجم كبير، والإطار اللامع حول الشبكة، إضافة إلى المصابيح ذات تفاصيل التصميم الجذابة، وإضاءة الـ LED النهارية، وكذلك المصد كبير الحجم ذو الخطوط الحادة والبارزة وشبكة التهوية السفلية.

على الجانبين تنطلق خطوط التصميم من حافة المصابيح الأمامية، مرورا بالأبواب، مع المساحات الزجاجية ذات التصميم الأنيق، والمرايا الجانبية انسيابية التصميم، والعجلات المعدنية التي تمزج في تصميمها بين الفخامة والرياضية.

أما التصميم الخلفي فأبرز ما يتصدره هو تصميم المصابيح التي يغلب عليها اللون الأحمر كعادة الأمريكيين، ويمتد التصميم بين المصابيح بخط احمر اللون يحمل كلمة لينكولن أعلاه، إضافة إلى باب التحميل الذي يمتد إلى جانبي السيارة، وحافة التحميل المنخفضة، مع المصد البارز ذو التصميم الرياضي وفتحات طرد العادم كبيرة الحجم على الجانبين.

المقصورة الداخلية

داخل المقصورة تبدع لينكولن في تقديم الخامات الفاخرة عالية الجودة لتبرز شخصيتها الخاصة، فلوحة القيادة تقدم تطعيمات تبدو كالكاربون فايبر، مع الجلد الذي يغطي عجلة القيادة، والجلود على الأبواب والمقاعد لتجعل تجربة الجلوس في السيارة أكثر تميزا.

كذلك يأتي الكونسول الوسطي للينكولن MKC بتصميم طولي مميز، مع الأزرار على جانبيه، والنظام المعلوماتي، إضافة إلى التصميم الفاخر لعجلة القيادة، ولوحة العدادات بتصميمها الأنيق.

المحرك والأداء

تعمل لينكولن MKC الجديدة بخيارين من المحركات، كل منهم يقدم مستوى جيد من القوة والأداء.

المحرك الأول رباعي الأسطوانات سعة 2 لتر ذو شحن توربيني بقوة 240 حصان وعزم 366 نيوتن.متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، يدفع بالعجلات الأمامية من الثبات لسرعة 100 كم/س خلال 7.2 ثانية، وسرعة قصوى 190 كم/س.

أما المحرك الثاني فهو رباعي الأسطوانات سعة 2.3 لتر ذو شحن توربيني بقوة 285 حصان وعزم 413 نيوتن.متر، وهو ما يحقق تسارع لسرعة 100 كم/س خلال 6.8 ثانية ولسرعة قصوى 209 كم/س.