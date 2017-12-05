لبنك الإسلامي للتنمية يُعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

وفَر البنك الإسلامي للتنمية فرع محافظة جدة، عدد من الوظائف لحملة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، مشترطة وجود خبرات سابقة للمتقدمين.

وأوضح البنك، أن الوظائف الشاغرة هي، مساعد صناديق سوق رأس المال والدخل: درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو المالية، أو التمويل الإسلامي)، وكذلك مساعد أسهم الشركات: درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير في تخصصات: (الاقتصاد، أو المالية).

وأعلن البنك أن التقديم مستمر حتى تاريخ 16 يناير 2018م، مشيرًا إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنا