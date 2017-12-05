100 مليون دولار إيرادات فيلم الدراما ” Wonder “

نورة الشهري(صدى):

بلغت إيرادات فيلم الدراما العائلي Wonder بطولة النجمة جوليا روبرتس ، 100 مليون دولار ، منذ طرحه يوم الجمعة الموافق 17 نوفمبر.

تدور قصة الفيلم فى إطار درامي حول الطفل أوجست بولمان أو ” أوجى ” كما يدعوه الجميع الذى يولد بتشوهات خلقية في وجهه ويخضع لـ27 عملية تجميلية لتمكنه من التنفس والرؤية والسمع بشكل طبيعي ، فيتم إعداده لينتقل إلى مدرسة جديدة حيث يكون مكان مناسب للاستشفاء ، ولكي يجعل الجميع يعرف أنه مجرد طفل عادى، وأن الجمال ليس ظاهريا.