وزير يمني يكشف فظائع مليشيا الحوثي: مجازر كبيرة

فهمي محمد(صدى):

كشف معمر الإرياني وزير الإعلام اليمني بالحكومة الشرعية، عن فظائع التي تقوم بها مليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكدًا أنها ترتكب مجازر كبيرة وتقتحم البيوت وتخطف قيادات حزب المؤتمر وتقوم بقتلهم.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” نداء عاجل الى مجلس الأمن الدولي والامم المتحدةوالمنظما​ت الدولية والمبعوث الاممي اسماعيل ولد الشيخ والى جميع الشرفاء والاحرار بالعالم المليشيات الإرهابية الحوثية ترتكب مجاز كبيرة في هذه اللحظات، حيث تقوم بإقتحام البيوت وخطف قيادات المؤتمر وقتلهم أطالب بسرعة التدخل لإيقاف هذه المجازر “.