البيئة تطلق حملة تشجير نجران

راشد آل شريه(صدى):

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الثلاثاء، حملة تشجير منطقة نجران التي تستهدف في المرحلة الأولى زراعة 1000 شتلة في مركز أبحاث البستنة والمنتزة الوطني بالمنطقة.

وقال مدير عام الإدراة العامة للزراعة بمنطقة نجران المهندس محمد الشهري، إن الحملة التي أطلقتها الوزارة في نجران تسعى لزراعة الأشجار المحلية من القرض، والهجليج إضافة إلى السدر.

وذلك بمشاركة رابطة نجران الخضراء، وأمانة نجران والكلية التقنية وجامعة نجران، إذافة إلى الثانوية الصناعية وعدد من مدارس التعليم العام.