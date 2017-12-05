مليشيات الحوثي تشترط عدم إقامة مراسم تشييع للرئيس السابق صالح

فهمي محمد(صدى):

أكدت مصادر يمنية، اليوم الثلاثاء، أن مليشيات الحوثي التابعة لإيران تشترط عدم إقامة مراسم تشييع للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.

وأشارت المصادر إلى أن المليشيات قامت بتسليم جثة الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي عارف الزوكا إلى نجله.

وكانت قوات الحوثي اغتالت الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي عارف الزوكا، اليوم، داخل المستشفى العسكري الذي نقل إليه بعد إصابته بجروح متوسطة خلال عملية اغتيال الرئيس السابق علي عبد الله صالح.