بالفيديو.. فتاة تذرف حجارة بدلًا من الدموع

مليكة فؤاد(صدى):

كشفت أسرة الطفلة المغربية رجال البارودي 11 عاما عن مرض غريب أصاب العين اليمنى لابنتها ، فبدلا من الدموع تذرف أحجارا تتباين أحجامها وألوانها.

وفاجأ هذا المرض النادر الأطباء المختصون ، بمن فيهم المختصون في جراحة العيون بمدينة مكناس ، ووجهوا بتحليل ما تذرفه الطفلة من حجارة.

وقال عم رجاء ” في البداية كانت العين تذرف التراب ، ثم ما لبث أن تحول بقدرة قادر بعد مرور أسبوع إلى أحجار غريبة ، ونحن نعيش هذه الحالة منذ ما يقارب عشرين يوما ” .

وأكد العم أن الأطباء لم يصدقوا في بادئ الأمر واعتبروه مجرد دعابة أو خدعة ، إلى أن بدأت الحجارة تتساقط من أعين البنت أمام أعينهم.

وذكر أحد المختصين في طب العيون ” إن وجود حجارة وبهذا الحجم مخالف للطبيعة ، والعين طبيا لا تحتمل الغبار ناهيك عن حجر بهذا الحجم ” .

وأضاف آخر ” هناك حالات طبية يمكن أن تتكون فيها حصوات في قناة الدموع ، لكنها ليست مثل الحجارة التي تخرج من عين الطفلة ” .