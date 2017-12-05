انخفاض مؤشر الأسهم الرئيسية ب35.95 نقطة

علي القحطاني(صدى):

انخفض مؤشر الأسهم الرئيسية ، ليسجل 35.95 نقطة ليقفل عند مستوى 7067.13 نقطة ، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.4 مليار ريال ، اليوم الثلاثاء .

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 214 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 94 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 56 شركة ارتفاعا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 120 شركة على تراجع.

وسجلت أسهم شركات عذيب للاتصالات، زين السعودية ، إعمار، الشرقية للتنمية ، والصادرات الأكثر ارتفاعا ، بينما حصدت أسهم شركات ميدغلف للتأمين ، ومكة ، أسمنت نجران ، صافولا ، وأسمنت الجنوب ، الأكثر انخفاضا في التعاملات اليومية.

كما أغلق مؤشر الأسهم الموازية ” نمو ” اليوم مرتفعا ، ليسجل 11.97 نقطة ، عند مستوى 3066.43 نقطة ، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 300 ألف ريال ، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 18 ألف سهم تقاسمتها 198 صفقة.