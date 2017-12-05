حكم التايكوندو السعودي.. ” إنجاز داخلي وتشريف خارجي “

محمد السعران(صدى):

تعمل لجنة الحكام بالاتحاد السعودي للتايكوندو جاهدة لتطوير مهارات الحكم السعودي والوصول به إلى العالمية كما تسعى دائماً لضخ الأفضل منهم في البطولات الداخلية والخارجية .

ومن خلال عام 2017 وقع اختيار منظمي البطولات الدولية والعالمية على 18 حكماً سعودياً كبطولة العالم بكوريا الجنوبية وبطولة العالم للناشئين بشرم الشيخ ودورة ألعاب التضامن الإسلامي في باكو وبطولة الجائزة الكبرى بموسكو.

ومما يدل قطعاً أن الحكم السعودي يتميز بالأداء المميز فقد حصل (4) حكام على جائزة أفضل حكم في بطولات متنوعة فعلى سبيل المثال نيل الحكم الدولي غازي الغانم على جائزة أفضل حكم في بطولة روسيا الدولية المفتوحة ونال زميله الدولي المهند الزعبي على ذات الجائزة في بطولة اليونان الدولية والدولي عبدالإله الموينع في بطولة عشق أباد ومؤخراً حصل الدولي سعد الشهراني على تلك الجائزة في بطولة جاكرتا الدولية، ومن ناحية أخرى تم اجتياز الحكم أحمد الزهراني الدورة الدولية لحكام التايكوندو بشرم الشيخ وحصوله على الشارة الدولية.

وأبان الحكم الدولي فايز السلولي رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي للتايكوندو أنه تم ومنذ وقت مبكر إعداد برامج لإعداد الحكام وإقامة الدورات الداخلية لهم ومتابعة ترفيع من أكمل المدة منهم للدرجة التي تلي درجته الحالية ورفع تقارير دورية لمجلس إدارة الاتحاد الذي يرأسه بكل احترافية العميد الركن شداد العمري الذي لا يدّخر جهداً ولا دعماً لتطوير ممارسي لعبة التايكوندو في المملكة.