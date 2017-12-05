خطأ طبي يتسبب في دفن طفل حي

نيودلهي(صدى):

تفاجأ والدان وهما في طريقهما لدفن طفلهما المولود حديثا بأنه على قيد الحياة، ولم يمت كما أخبرتهما المستشفى بعد ساعات من ولادة توأمه ميتا، ملاحظين أن الطفل يتحرك داخل الكيس البلاستيكي الذي وضعه فيه الأطباء.

وأسرعت العائلة المذهولة بنقل المولود الجديد إلى مستشفى قريب حيث قيل لهم إن الطفل لا يزال على قيد الحياة، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام هندية محلية.

وقرر المستشفى التي ولد فيها الطفل بالعاصمة الهندية نيودلهى، فصل الطبيبين بعد إعلانهما وفاة المولود عن طريق الخطأ.

وأصدر المستشفى بيانا قال فيه إن “هذا الإجراء الصارم اتخذ بناء على مناقشاتنا الأولية مع خبراء”.

وتابع المستشفى في بيانه: “ رغم أن التحقيق الذي يجريه فريق الخبراء الذي يضم خبراء من الجمعية الطبية الهندية ما زال مستمرا، فقد قررنا إنهاء خدمة الطبيبين المعالجين ”.