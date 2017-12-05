بالصور.. تصميم جديد لـ ” تويوتا أفانزا 2018 ” خيار تويوتا العائلي

عادل الحربي(صدى):

تبحث الكثير من العائلات عن السيارات العملية التي يمكنها حمل كافة أفراد العائلة براحة ورحابة، مع قدر مناسب من التجهيزات والأمان، وتصميم جيد، واعتمادية تناسب هذه الحياة اليومية الصعبة، وهو ما توفره تويوتا في سيارتها العائلية أفانزا.

التصميم الخارجي

تعتمد تويوتا أفانزا على تصميم عملي بسيط، يوفر لها القدرة على القيام بالمهمة العائلية بنجاح دون تكلف.

ففي المقدمة يأتي شعار تويوتا في الواجهة وعلى جانبيه خطوط من الكروم اللامع تمتد حتى حافة المصابيح، إضافة إلى المصابيح أنيقة التصميم ذات الخطوط الحادة، والمصد المبتسم، وحتى غطاء المحرك الصغير الذي يبرز المساحة الصغيرة المستغلة للمحرك لأفضل استغلال ممكن لمقصورة السيارة العائلية.

على الجانبين تأتي الأبواب كبيرة الحجم لتتيح الدخول السهل للمقصورة العائلية، والمساحات الزجاجية الكبيرة المناسبة للرحلات الطويلة، وكذلك السقف المرتفع الذي يتيح مساحة جيدة لحركة الرأس، وهو ما يساهم في تحسين مستوى الرحابة داخل المقصورة.

في الخلف، ستجد الجناح العلوي الذي يكمل خط السقف، مع المساحة الزجاجية الخلفية الكبيرة التي تحسن الرؤية في الخلف اثناء القيادة، والمصابيح عصرية التصميم التي تمتد إلى جانبي أفانزا، وكذلك المصد الخلفي المنخفض مع حافة التحميل المنخفضة التي تسهل رفع الأمتعة إلى السيارة.

المقصورة الداخلية

داخل المقصورة عملت افانزا على تحسين كافة جوانب التصميم والخامات لتجعل تجربة الركوب أكثر متعة وتميزا، وبخاصة مع الكونسول الوسطي الأنيق والذي يضم مفتاحين دائريين للتحكم في مكيف الهواء، واعلاهم وحدة صوتية مع فتحات مكيف الهواء كبيرة الحجم.

كذلك توفر تويوتا افانزا مقاعد سبعة للركاب، مع مساحات جيدة للركاب، ومستوى متميز من الراحة لتضع نفسها في موقع تميز بالنسبة للعائلات الكبيرة، مع قائمة تجهيزات تجعل تجربة الركوب أكثر متعة.

المحرك والأداء

تعمل تويوتا أفانزا بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 103 حصان عند 6000 لفة في الدقيقة وعزم 136 نيوتن.متر عند 4400 لفة في الدقيقة، وتتوفر بخيارين من نواقل الحركة، يدوي من 5 سرعات أو أوتوماتيكي من 4 سرعات، مع نظام دفع خلفي للعجلات.