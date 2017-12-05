بالفيديو .. مطرب يهودي يغض بصره عن رؤية النساء
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر مشهد للمطرب اليهودى ” يهوناتان رزئيل ” ،البالغ من العمر 44 ،وهو يحاول تغطية وجهه لعدم رؤية النساء وهن يرقصن فى حفلة الغنائي .
أثار الفيديو العديد من الجدل حول السبب وراء هذا التصرف الغير معتاد من نجوم ومطربي الوسط الغنائي ، يذكر أن هذا التصرف ليست أول مرة ليهوناتان ،بل فعلها من قبل أثناء حفل غنائي ..
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Posted by חדשות כיכר השבת on Monday, December 4, 2017
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 91 ] نشر منذ 49 دقيقة
ابك ابن بني قوريضه يرقص النسوان بضراط لسانه ثم يغض البصر ..السبب واضح يهودي
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 23567 ] نشر منذ 20 دقيقة
أحتمال أنه مثلي مايداني الأجنبيات🤗🤗🤗