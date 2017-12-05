بالفيديو .. مطرب يهودي يغض بصره عن رؤية النساء

متابعات(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر مشهد للمطرب اليهودى ” يهوناتان رزئيل ” ،البالغ من العمر 44 ،وهو يحاول تغطية وجهه لعدم رؤية النساء وهن يرقصن فى حفلة الغنائي .

أثار الفيديو العديد من الجدل حول السبب وراء هذا التصرف الغير معتاد من نجوم ومطربي الوسط الغنائي ، يذكر أن هذا التصرف ليست أول مرة ليهوناتان ،بل فعلها من قبل أثناء حفل غنائي ..