باحث سياسي: فشل المحاولة الأخيرة لنظام ” الحمدين ” في القمة الخليجية

طلال الضوي(صدى):

قال الكاتب الصحفي والباحث السياسي الدكتور عبد العزيز الخميس، اليوم الثلاثاء، إن تنظيم الحمدين فشل في أخر محاولاته؛ لاستغلال القمة الخليجية.

وغرد ” الخميس ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” قائلًا: ” من قال أن سياسة حب الخشوم عادت… حب الخشوم مع الأشقاء وليس مع الخونة أتباع إيران والإخونج. لولا الود للشيخ صباح والكويت ما راح أحد. لأن لقاء الخونة الكذابين ليس من طبيعة الشرفاء “.

وتابع: ” فشلت المحاولة الأخيرة لنظام الحمدين، توقعوا أن القمة الخليجية ستسجل اختراقا لهم كي تنجح سياسة حب الخشوم كما نجحت في ٢٠١٤، لكن الأمور تغيرت، وقد جُرِّب الخائن وثبت أن دمه ملوث بفيروسات الخيانة ولا فائدة ترجى. نفذ وأثبت تحررك وبعدها لك كل التقدير “.

الجدير بالذكر أن الأمير القطري تميم بن حمد حضر اليوم القمة الخليجية المنعقدة في الكويت، بعد تضارب الأنباء حول مشاركة قطر في القمة؛ في ظل مقاطعة الدول العربية لها منذ 6 أشهر على خلفية دعمها للإرهاب والتدخل في شؤونهم الداخلية؛ لزعزعة الاستقرار.